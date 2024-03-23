Galler Prensesi Kate Middleton kanser tedavisi gördüğünü açıkladı

BBC Galler Prensesi Kate Middleton'ın video mesajı

Galler Prensesi Kate Middleton, bir süredir devam eden spekülasyonlara yayınladığı bir video mesajla son verdi ve kanser tedavisi gördüğünü duyurdu.

Middleton kanserin erken teşhis edildiğini ancak “büyük bir şok yaşadığını” kaydetti.

Video mesajında haberi alması sonrası "inanılmaz derecede zorlu birkaç ay” geçirdiğini söyledi.

42 yaşındaki Middleton, Ocak ayında karın ameliyatı geçirdiğinde kanser olduğunun bilinmediği belirtti.

Prenses 2 dakika 15 saniyelik video mesajında kemoterapi gördüğünü de söyledi:

“Ameliyat sonrası yapılan testlerde kanser tespit edildi. Bu nedenle sağlık ekibim bana önleyici kemoterapi almamı önerdi ve şu anda bu tedavinin erken aşamalarındayım"

Prenses video mesajında kanserin türüne ilişkin bilgi vermedi, "İyiyim ve her geçen gün güçleniyorum." mesajını iletti.

Middleton şunları söyledi:

"Her ne şekilde olursa olsun bu hastalıkla karşı karşıya kalan herkes, lütfen inancınızı ve umudunuzu kaybetmeyin. Yalnız değilsiniz."