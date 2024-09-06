Game of Thrones eşyaları açık artırmada

'Game of Thrones'un 8 sezonunu izledikten sonra, diziden bir hatıraya sahip olmak isteyenler için eşyaları satışa çıkarılıyor.

Dizinin hayranları, 2019'da sona eren yapımdan çok sayıda kostüm, dekor, set parçası ve hatıra eşyası için teklif verebilecek. Dizide, uğruna büyük mücadeleler verilen ünlü demir tahtın eritilmiş versiyonu da dahil olmak üzere 2 binden fazla ürün açık artırma bloğunda satılacak.