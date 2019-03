Game of Thrones'un final sezonundan yeni posterler yayınlandı

Game of Thrones'un final sezonu için nefesler tutuldu. 14 Nisan'da ekrana gelecek sezonla izleyicilerine veda edecek olan dizi hakkındaki her gelişme hayranlarını heyecanlandırıyor. Geçtiğimiz aylarda izleyiciyle buluşan fragmandan sonra bu sefer de Game of Thrones'un yeni sezonundan görseller yayınlandı. Game of Thrones'un yapımcısı HBO, Twitter hesabı aracılığıyla 20 karakterin yeni posterini paylaştı