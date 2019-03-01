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Game of Thrones'un final sezonundan yeni posterler yayınlandı

Giriş: 01.03.2019 - 10:51 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Game of Thrones'un final sezonu için nefesler tutuldu. 14 Nisan'da ekrana gelecek sezonla izleyicilerine veda edecek olan dizi hakkındaki her gelişme hayranlarını heyecanlandırıyor. Geçtiğimiz aylarda izleyiciyle buluşan fragmandan sonra bu sefer de Game of Thrones'un yeni sezonundan görseller yayınlandı. Game of Thrones'un yapımcısı HBO, Twitter hesabı aracılığıyla 20 karakterin yeni posterini paylaştı

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    Dünya çapında milyonlarca izleyicisi bulunan Game of Thrones'un final sezonu 14 Nisan'da ekrana geliyor. Dizinin 8. ve son sezonu ile ilgili heyecan artarken Game of Thrones’un yapımcısı olan HBO, Twitter hesabı aracılığıyla 20 karakterin yeni posterini paylaştı.

     

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    20 farklı karakterin taht üzerinde yer aldığı posterler, kısa süre içerisinde Twitter gündemine oturdu. Twitter, posteri yayınlanan karakterler için özel emojiler tasarladı ve her biri için özel hashtag açıldı.

     

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    Bu arada Game of Thrones'un son sezonu 14 Nisan'da karşımızda olacak. Game of Thrones'un final sezonunu yaklaşırken dizide Daenerys Targaryen karakterine hayat veren Emilia Clarke'ın kırmızı halıda E! News'a verdiği röportaj, E! Red Carpet & Award Shows Youtube kanalında yayınlandı.

     

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    Final bölümlerin beklenmediği kadar ilgi çekici olacaklarını belirten güzel oyuncu, hayranların son sezona nasıl bir tepki verebilecekleri sorusu karşısında, "Herkes şok olacak" yanıtını verdi.

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    Khaleesi, Game of Thrones yeni sezon ile ilgili, "Devasa bir şey olacak. Herkesin bilmesi gereken bu. Bunu çekmek gerçekten çok zamanımızı aldı" diye konuştu.

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