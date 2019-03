Game of Thrones'un tahtları gizlendi? Bakın kaçı bulundu?

Dünya çapında milyonlarca izleyicisi bulunan Game of Thrones'un final sezonuna sayılı günler kalmışken, yapımcılar heyecan dozunu artırmak adına her geçen gün yeni gelişmeler ortaya çıkarıyor. 14 Nisan'da ekranlara gelecek Game of Thrones'un şimdi de meşhur tahtları dünyanın çeşitli yerlerine gizlendi. Dizinin hayranlarından da tahtları bulmaları istendi. Yapılan duyurunun ardından hayranlar taht arayışına çıktı