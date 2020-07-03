Gana'da 50 kaçak madenci yakalandı

AA

Western Operasyon Sözcüsü Andy Sowatey, yerel basına yaptığı açıklamada, eyaletin East Akim bölgesinde yasa dışı madencilik yapanlara operasyon düzenlendiğini belirtti.

Sowatey, aralarında Çinli, Gineli ve Burkina Fasolu olmak üzere 50 kişinin yakalandığını ifade etti.

Andy Sowatey, operasyonda kaçak maden ocağında kullanılan makine, alet ve silahlara el konulduğunu aktardı.

Tarihte, "Altın Körfezi" olarak adlandırılan Gana, Afrika'nın en büyük altın üreten ülkeleri arasında bulunuyor.

Ülkede devam eden kaçak madencilik faaliyetleri hem doğaya zarar veriyor hem de madenlerde meydana gelen göçükler ölüme neden oluyor.

Gana'da yasa dışı maden ocaklarının önlenmesi amacıyla 3 yıl önce Ulusal Yasa Dışı Madencilik Görev Gücü kuruldu.



-bashal