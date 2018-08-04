Gangwon - Daegu sahaya çıkıyor

Güney Kore K Lig 1 heyecanı devam ediyor. Gangwon, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Daegu takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 14:00. Gangwon 27 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Daegu 14 puanda ve 12. sırada. Ev sahibi Gangwon, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Daegu, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 459. İddaa'da Gangwon kazanır 1.85, berabere biter 3.20, Daegu kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Gangwon son hafta oynanan Incheon United maçında 2-0 kazandı.

Daegu, Chunnam Dragons karşılaşmaında 1-4 kazandı.

Gangwon, evinde 3 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 15 gol atıp 16 gol yedi.

Daegu, dış sahada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Daegu 6 kez gol sevinci yaşadı, 15 kez topu ağlarında gördü.

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