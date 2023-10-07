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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika emekli memur zammı açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli memur zammı açıklaması

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah bu yıl sonuna doğru, özellikle emekli memurlarımızın maaşlarıyla ilgili şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor ve ilk kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi de inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 15:44 Güncelleme: 07.10.2023 - 15:44
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        "İlk kabine toplantısından sonra müjdemizi inşallah açıklayacağız"
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        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde konuştu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongredeki konuşmasında enflasyon ve emekli memur zammıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın sözleri şöyle:

        "Son 21 yıldır enflasyona ezdirmediğimiz işçi, memur ve emeklilerimize inşallah önümüzdeki dönemde yeni müjdeler vermeye devam edeceğiz. Tüm dünyayla birlikte ülkemizi de olumsuz etkileyen hayat pahalılığı meselesini, gereken her türlü tedbiri alarak çözmekte kararlıyız."

        "Asgari ücreti 184 liradan 11 bin 402 liraya, en düşük emekli maaşını 64 liradan 7 bin 500 liraya çıkardık, istihdamı 32 milyona yaklaştırdık, çalışma şartlarını iyileştirdik. İnşallah bu yıl sonuna doğru özellikle emekli memurlarımızın maaşlarıyla ilgili şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor ve ilk kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi de inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız."

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        Haberi Hazırlayan: Ahmet Hamdi Girgin
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