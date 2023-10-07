Icardi, Diagne'nin rekorunu kırmak için sahaya çıkacak!
Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'a konuk oluyor. Lig'de çıktığı 7 maçtan 6 galibiyet ve 1 beraberlik ile ayrılan sarı-kırmızlılar Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde bulunuyor. Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi için Antalyaspor maçı farklı bir anlam taşıyor. Icardi, Antalyaspor'a karşı gol atması halinde Mbaye Diagne'nin rekorunu kıracak
Trendyol Süper Lig'in 8.haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak.
Sarı - kırmızılıların yıldız forveti Mauro Icardi ise sahaya rekor için çıkacak.
DIAGNE'NİN REKORUNU KIRABİLİR
Galatasaray formasıyla Süper Lig'de çıktığı 31 maçta 29 gol kaydeden Mauro Icardi, Antalyaspor'a gol atması halinde 2007-08 sonrası dönemde 30 gole en erken ulaşan futbolcu rekorunu kıracak.
Söz konusu rekor 33 maçta 30 gole ulaşan Mbaye Diagne'de bulunuyor.
SERİSİ GEÇEN HAFTA SON BULMUŞTU
Mauro Icardi'nin ligde ilk 11'de çıktığı maçlardaki 13 karşılaşmalık gol atma serisi, geçtiğimiz hafta Ankaragücü maçında son bulmuştu.
Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 7 gol atan Mauro Icardi, tüm kulvarlarda ise çıktığı 13 karşılaşmada 11 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.