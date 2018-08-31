Gangwon - FC Seoul maçı öncesi rakamlar

Güney Kore K Lig 1 maçında Gangwon ile FC Seoul, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 14:00. Gangwon 33 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken FC Seoul 32 puanda ve 7. sırada. Gangwon, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. FC Seoul, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 317 kodlu maçı oynayanlar; Gangwon galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 3.10, FC Seoul galibiyet oranı 2.50. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Gangwon önceki hafta Daegu mücadelesinde 2-0 yenildi.

FC Seoul ise Ulsan Horang-i maçında 4-1 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Gangwon, 23 gol attı ve 19 gol yedi.

FC Seoul, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. FC Seoul, deplasmanda 14 kez ağları sarsarken, 16 kez topu kendi kalesinde gördü.

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