Beşiktaş - Başakşehir | CANLI YAYIN Beşiktaş - Başakşehir maçının canlı anlatımı HT SPOR'da... Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk ediyor. Siyah-beyazlılar, yeni hocası Rıza Çalımbay yönetiminde kazanarak kötü gidişe "dur" demeyi hedeflerken Başakşehir de üst üste kayıplara son vermenin peşinde

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk ediyor.

STAT: Tüpraş

SAAT: 16.00

YAYIN: beIN Sports

HAKEM: Arda Kardeşler

Beşiktaş: Mert, Rosier, Amartey, Necip, Tayfur, Amir, Salih, Gedson, Bakhtiyor, Rebic, Muleka

Başakşehir: Volkan, Dubois, Duarte, Ba, Opoku, Mahmut, Emirhan, Berkay, Dennis, Serdar, Piatek

Ligde ve Avrupa'da aldığı üst üste kötü sonuçlarla hedeflerinden teker teker uzaklaşan Beşiktaş, geride kalan 11 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgiyle 19 puana sahip olarak 5. sırada yer alıyor.

Kötü gidişini sürdüren RAMS Başakşehir ise 9 puanla 18. basamakta bulunuyor.

Rıza Çalımbay 18 sene sonra Siyah-beyazlı kulübün simge isimlerinden Rıza Çalımbay, bu mücadeleyle 18 yıl sonra Beşiktaş'ın teknik patronu olarak sahaya çıkacak. REKLAM Teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın görevden ayrılmasının ardından Beşiktaş'ın başına teknik direktör olarak geçen Çalımbay, Tüpraş Stadı'nda ilk kez taraftarlarıyla buluşacak.

Eksikler Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçına da sakatlığı bulunan birçok oyuncusundan yoksun çıkacak. Uzun süredir tedavileri devam eden Rachid Ghezzal, Omar Colley ve Arthur Masuaku'nun yanı sıra sakatlıkları açıklanan Cenk Tosun ile Vincent Aboubakar karşılaşmada forma giyemeyecek. Kosova Milli Takımı'na davet alan Rashica da yok.

Rebic sınırda Beşiktaş'ta Ante Rebic, Başakşehir maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siltay Yapı Pendikspor, Galatasaray ve Bitexen Antalyaspor maçlarında sarı kart gören siyah-beyazlı oyuncu, Başakşehir karşılaşmasında da sarı kart görmesi halinde Yılport Samsunspor maçında görev yapamayacak.

Pelkas'ın cezası sona erdi RAMS Başakşehir'de kart cezası sona eren Dimitris Pelkas, bu mücadelede oynayabilecek. İstanbul ekibinde sakatlıkları süren kaleci Muhammed Şengezer, Edgar Ie ve Ömer Ali Şahiner ise forma giyemeyecek.

Deniz Türüç ceza sınırında Süper Lig'de bu sezon 3 sarı kart gören RAMS Başakşehirli Deniz Türüç, ceza sınırında bulunuyor. Deniz, Beşiktaş karşılaşmasında kart görmesi halinde İstanbul ekibinin ligin 13. haftasında sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile yapacağı mücadelede takımındaki yerini alamayacak.