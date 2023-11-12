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        Haberler Dünya İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları şiddetlenerek sürüyor, hastanelerde ağır hasar var!

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları şiddetlenerek sürüyor, hastanelerde ağır hasar var!

        7 Ekim'de başlayan Hamas-İsrail çatışmaları şiddetlenerek sürüyor. Filistin Kızılayı, Gazze'deki Kudüs Hastanesi'nin tamamen hizmet dışı kaldığını duyurdu. İsrail'in ikinci kez hedef alması sonucu Şifa Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinin büyük zarar gördüğü açıklandı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 12.11.2023 - 15:36 Güncelleme: 12.11.2023 - 15:36
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        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar 37. gününde de artarak devam ediyor.

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        ŞİFA HASTANESİ'NİN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ BÜYÜK ZARAR GÖRDÜ

        Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, "İsrail'in ikinci kez hedef alması sonucu Şifa Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesi büyük zarar gördü" dedi.

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        Gazze Şeridi'ndeki Hastaneler Genel Müdürlüğü, Şifa Hastanesi'ndeki felaket durumu nedeniyle 36'sı çocuk 650 hasta ve yaralının hayatının tehlikede olduğunu duyurdu.

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        Şifa Hastanesi'ndeki duruma ilişkin Zakut, "Şifa Hastanesi yerleşkesi ve muhitinde güvenli bir yer yok, oradaki şehitlerin cenazelerine ulaşmanın da imkanı yok. Şifa Hastanesi yerleşkesindeki yaklaşık 1500 göçmenin hayatı da tehlike altında." ifadelerini kullandı.

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        KUDÜS HASTANESİ HİZMET DIŞI KALDI

        İsrail'in yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki Kudüs Hastanesi, akaryakıtın tükenmesi ve elektriğin kesilmesi nedeniyle tamamen hizmet dışı kaldı.

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        Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'deki Kudüs Hastanesi'nin, yakıtın tükenmesi ve elektrik kesintisi nedeniyle hizmet dışı kaldığını ve çalışmalarının tamamen durduğunu duyuruyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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        İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

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        İsrail, 7 Ekim’den bu yana 43'ü Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 361'i asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

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        İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

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        Gazze'deki hükümete göre, İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 11 bin 100’ü aştı, bu kişilerin en az 4 bin 500’ünü çocuklar, 3 bin 27’sini ise kadınlar oluşturuyor.

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        Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te de İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimciler, 186 Filistinliyi öldürdü.

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        İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        #israil
        #gazze
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