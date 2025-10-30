Garanti BBVA'dan 9 ayda 84.5 milyar TL net kâr

Türkiye Garanti Bankası A.Ş., 30 Eylül 2025 tarihli finansal tablolarını açıkladı. Bankanın konsolide finansal tablolarına göre, yılın ilk 9 ayında, net kârı 84 milyar 473 milyon 850 bin TL oldu. Aktif büyüklüğü 4 trilyon 207 milyar 80 milyon 704 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 3 trilyon 227 milyar 622 milyon 852 bin TL oldu. Fonlama bazını dinamik bir şekilde yöneten Garanti BBVA’nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı, %69,1 ile müşteri mevduatları oluşturmaya devam etti. Müşteri mevduat tabanı, yılın ilk 9 ayında %38,7 büyüme ile 2 trilyon 907 milyar 826 milyon 740 bin TL oldu. Güçlü sermaye odağını koruyan bankanın sermaye yeterlilik oranı %16,3*, özkaynak kârlılığı %30,9, aktif kârlılığı ise %3,1 seviyelerinde gerçekleşti.

"MEVCUT KOŞULLAR YÜKSEK DİSİPLİN GEREKTİRİYOR"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten şunları söyledi: “Üçüncü çeyrek, para politikasında dezenflasyon hedefiyle uyumlu bir normalleşme sürecinin başladığı bir dönemdi. Politika faizinde toplam 550 baz puanlık indirimin gerçekleştiği bu çeyrekte, Eylül ayı TL mevduat maliyetlerinin, regülasyon kaynaklı uygulamaların da daha sınırlı bir şekilde aşağı geldiğini gözlemledik. Mevcut ekonomik koşullar, fiyatlama ve bilanço yönetiminde yüksek bir disiplin gerektirirken, Garanti BBVA olarak etkin fiyatlama stratejimiz ve müşteri odaklı yaklaşımımızla kârlılıkta fark yaratmayı sürdürdük.”

Akten, bankanın 3. çeyrek performansını şu sözlerle değerlendirdi: “3.çeyrekte aktif bilanço yönetimimizle marjlarımızı etkin biçimde yönettik; TL kredilerde aldığımız pazar payı ile liderliğimizi pekiştirirdik. Müşterilerin ‘ana bankası’ olduğumuzun bir göstergesi olan mevduat tabanımızı da güçlendirmeye devam ediyoruz. "MEVDUAT KOMPOZİSYONUNDA TL LEHİNE DÖNÜŞÜM İVME KAZANDI" Mevduat kompozisyonunda Türk Lirası lehine dönüşüm son yıllarda önemli bir ivme kazandı; bu dönemde sektör, artan fonlama maliyetlerini ve düzenleyici otoritelerin tanımladığı hedefleri birlikte yönetebilmek için yoğun bir çaba gösterdi. Maliyetlerin bu kadar ön planda olduğu bir dönemde, vadesiz mevduatların önemini de bir kez daha görmüş olduk ve toplam içindeki vadesiz mevduat bazımız %43 seviyesine ulaştı. Bu başarıda Radikal Müşteri Perspektifi yaklaşımımızla müşterilerimizin ihtiyaçlarına kişiselleştirilmiş çözüm önerileri sunmak amacıyla, tüm ürün ve süreçlerimizi müşterilerimizin gözüyle yeniden tasarlamamızın payı büyük. Bu yaklaşım, finansal performansımızın ardındaki asıl itici gücü oluşturuyor. Böylece güçlü bilanço disiplinimizi, müşteri deneyimi, dijital dönüşüm ve sürdürülebilir büyüme ekseninde bütünleştiriyor; uzun vadeli değer yaratma hedefimizde istikrarlı biçimde ilerliyoruz. ”

