Garanti BBVA, UN Global Compact Hub'ta Sürdürülebilir Finans Vizyonunu Paylaştı

Türkiye’nin sürdürülebilir finansman alanında öncü bankası Garanti BBVA, Birleşmiş Milletler’in özel sektör için en kapsamlı sürdürülebilirlik girişimi olan UN Global Compact’ın 25. yılı dolayısıyla 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (UNGA) haftasında New York’ta düzenlenen Global Compact Hub etkinliğinde yer aldı. Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sinem Edige, UN Global Compact Türkiye tarafından Doğu Avrupa Ülke Ağları iş birliğiyle düzenlenen “İklim Eylemi İçin Sermayeyi Harekete Geçirmek: İnovasyon ve İş Birlikleri” başlıklı panelde özel sektörün iklim eylemini hızlandırmadaki rolünü ve bankanın sürdürülebilir finans stratejilerini uluslararası katılımcılarla paylaştı.

Dünyanın farklı ülkelerinden finans kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve kalkınma kurumlarını bir araya getiren Hub, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada finans sektörünün rolünü tartışmak üzere önemli bir buluşma noktası oldu. Panelde, yeşil tahvillerden sürdürülebilirlik bağlantılı kredilere, karma finansman modellerinden kapsayıcı çözümlere kadar pek çok yenilikçi aracın rolü masaya yatırıldı.

“Net sıfır için yenilikçi finansmana her zamankinden daha fazla ihtiyaç var” Panelde konuşan Sinem Edige, finansman ihtiyacının ölçeğine ve Garanti BBVA’nın bu alandaki katkısına dikkat çekerek şunları söyledi: “Net sıfır hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duyulan finansman ölçeği devasa. Gelişmekte olan ülkelerde bu boşluğun kapanması için yenilikçi finansal araçlara ve kamu-özel iş birliklerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Garanti BBVA olarak biz, sürdürülebilir borçlanma enstrümanlarından uluslararası iş birlikleriyle hayata geçirilen karma finansman modellerine, kadın girişimciliğini ve fırsat eşitliğini destekleyen çözümlerden mavi finans uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede finansman sağlıyoruz. 2018–2025 döneminde taahhüt ettiğimiz 400 milyar TL’lik sürdürülebilir finansman hedefini bu yılın ilk aylarında tamamladık ve hedefimizi 2018–2029 dönemi için 3,5 trilyon TL’ye yükselttik. Bu kaynakla iklim değişikliğiyle mücadele, yenilenebilir enerji, döngüsel ekonomi ve kapsayıcı büyüme alanlarında Türkiye’nin yeşil dönüşümüne öncülük ediyoruz. UN Global Compact Hub gibi uluslararası platformlarda bu deneyimlerimizi paylaşmak, yalnızca Türkiye’nin değil küresel sürdürülebilirlik ekosisteminin de güçlenmesine katkı sağlıyor.”