Garibin Tepe'de bulunan surlar arkeologları heyecanlandırdı

Kent merkezine 30, kazı çalışmalarının 38 yıldır yapıldığı Ayanis Kalesi'ne ise 3 kilometre mesafedeki Garibin Tepe'de, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı başkanlığında başlatılan arkeolojik kazılar bu yıl da devam etti.

2022'de izinsiz kazı sırasında tespit edilen, yerin 6-7 metre altında Urartu dönemine ait yapı grubunun bulunduğu alanın güneyinde yoğunlaştırılan çalışmalarda iki ayrı noktada duvarlar ortaya çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce koruma altına alınan bölgede geçen yıl aslan heykelinin bulunduğu yere yakın noktada rastlanılan duvarların, alanın yerleşim yeri karakteristiği hakkında önemli bilgiler vermesi bekleniyor.

Prof. Dr. Mehmet Işıklı, kaçak kazı sırasında bulunan Garibin Tepe'deki kazı ve koruma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Önceki yıl yapılan kazılarda "Urartu dönemine ait dünyada hiçbir yerde ele geçmemiş ve çok iyi korunmuş duvar resimlerine eriştiklerini" hatırlatan Işıklı, "Burası kuzey ve güney tepe diye iki alandan oluşuyor. Kuzey tepede duvar resimlerinin olduğu mekanları, anıtsal kerpiç mimari ve 20 devasa depolama pitoslarının (topraktan yapılmış büyük küp) olduğu alanları ortaya çıkardık. Bu alanın üzerine büyük bir çadır yapılacak. Her şey tamamlandı, önümüzdeki hafta inşasına başlanacak. Çadır altında kazı devam edecek çünkü duvar resimleri çok hassas ve korunması gerekiyor. Açık havada bırakmamız mümkün değil" diye konuştu.

"GARİBİN TEPE BİZE ÇOK BÜYÜK SÜRPRİZLER VERİYOR"

Geçen yıl Urartu sanatında örneği görülmeyen aslan heykelleriyle karşılaştıklarını ifade eden Işıklı, şunları kaydetti:

"Heykellerin bulunduğu tepelerin etrafını çeviren devasa duvarlar var. Bunların ne olduğunu anlamak için duvarları açmaya başladık. Açtığımız duvarlar neticesinde buranın hem yerleşim karakteristiğini, yani kale mi, yoksa başka amaçla kullanılmış bir alan mı onu anlamaya çalışacağız. Büyük anıtsal, dini ve krali mekanları taşıyan teras duvarlar ya da alanı boydan boya çevreleyen güçlü surlar da olabilir. Arkeoloji dünyası ile bölgedeki kültür ve sanatseverlerde büyük bir heyecan ve merak uyandırdı. Biz de merak içindeyiz. Garibin Tepe bize çok büyük sürprizler veriyor. Duvar resimleri başta olmak üzere anıtsal heykeller, enteresan dokusu ve lokasyonuyla ilginç bir yer."

"GİZEMİ YAVAŞ YAVAŞ ÇÖZMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Urartu döneminde bu kadar devasa yatırımın neden yapıldığını anlamaya çalıştıklarını dile getiren Işıklı, "Buradan Van Kalesi, Van Gölü'nü çok rahatlıkla görebilirsiniz. Başkente çok uzak değil ama neden sanatsal açıdan böyle büyük bir yatırım yapıldı bilmiyoruz. Büyük pithoslar, aslan heykelleri, devasa duvar süslemeleriyle çok büyük bir krali yatırımdan bahsediyoruz. Ayanis Kalesi'ne bu kadar mesafede neden iki yerleşim alanı yapıldığını bilmiyoruz. Burası hala gizemini koruyor. O yüzden buraya büyük önem veriyoruz. Kazı çalışmalarıyla buradaki gizemi yavaş yavaş çözmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.