Gary Rossington, 'Sweet Home Alabama' ve 'Free Bird' gibi efsane şarkılara imza atmıştı. 1964'te 'My Backyard' adıyla Ronnie Van Zant'ın vokalistliğinde kurulan grupta Rossington'un yanı sıra Allen Collins, Larry Junstrom ve Bob Burns bulunuyordu. 1969'da grubun adı 'Lynyrd Skynyrd' olarak değiştirildi. Junstrom ayrılırken yerine Leon Wilkeson ve Billy Powell ile Ed King eklendi. King, 1975'te gruptan ayrıldı, yerine ise Steve Gaines geldi.