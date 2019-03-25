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Kendisi gibi oyuncu olan Deniz Evin’le evli olan oyuncu, “İlk adımı kim atmıştı?” sorusuna, “Çok fena yürüdüm ve yazdım. İlk adımı ben attım. Deniz’i görene kadar, evlilik düşünmüyordum” cevabını verdi.