Gaz neden olur

Bir vücutta günde 1-2 litre gaz oluşumu vardır ve gün içerisinde 14 ya da 20 arası vücuttan atılır. Kendi bünyenize göre nelerin gaz yaptığını tesbit ederseniz ona göre bir önlem almanız kolay olacaktır. Ve bu sayede fazla gaz sıkışması ihtimalinizde düşecektir.

Gazın oluşmasında en büyük neden hızlı yemek yerken yutulan havadır. Bunun yanında sindirimi zor olan gıdalarında bu nedenle gaz yapma ihtimali vardır. Şekerli gıdalar sindirim zorluğu çekenlerde çok fazla gaza sebep olur. Yüksek lif içeren besinler, tam tahıllı besinler ve baklagiller aşırı gaz oluşmasını sağlar.

Gazın oluşmasını önlemek için beslenme şekline dikkat etmek, lokmaları yavaş ve tam çiğneyerek yutmak, yemekten sonra kısa mesafeli yürüyüşler yapmak ve stresten uzak durmak fayda sağlayabilir.

Bazen farkında olmadan da hava yutulabilir sigara içilirken, sakız çiğnerken ve sert şekerleri yemekte gaz yapabilir. Bunlardan uzak durmak gerekir.

Gaz Yapan Yiyecekler Besinler Ve Gıdalar;