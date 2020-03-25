Gazeteciler, hazırladıkları videoyla koronavirüs tedbirlerine uyulması çağrısı yaptı

AA

Kırşehir'de görev yapan basın mensupları, hazırladıkları video ile koronavirüs önlemlerine uyulması çağrısında bulundu.

Sosyal sorumluluk anlayışıyla Ahi Televizyonu stüdyosunda bir araya gelen gazeteciler, her bir cümlesinin başka bir gazetecinin seslendirdiği iki video hazırladı. Görsel uyarı videosunun ilkinde koronavirüse karşı alınması gereken önlemleri seslendiren gazeteciler, ikincisinde ise zorunlu olmadıkça vatandaşlardan dışarı çıkmamalarını istedi. Gazeteciler, bu videoyu hem kurumlarının hem de kendilerinin sosyal medya hesaplarından yayınladı.