Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2.05 metre boyundaki pivot Muhammed Doğan Şenli ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.
Açıklamada, geçen sezonu Bahçeşehir Basketbol takımında geçiren 28 yaşındaki oyuncuya başarılar dilendi.
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