Gaziantep FK: 3 - Antalyaspor: 2 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK ile hesap.com Antalyaspor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Gaziantep'e galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Drissa Camara, 17'de Kacper Kozlowski ve 31. dakikada ise Mohamed Bayo kaydetti. Konuk takımın golleri ise 84. ve 86. dakikalarda Bachir Gueye'den geldi.