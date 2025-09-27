Gaziantep FK - Samsunspor: 2-2 (MAÇ SONUCU)
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK, 2-0 geriye düştüğü maçta Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı. Konuk ekip Samsunspor'da Cherif Ndiaye 45+5'te kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Dört golün atıldığı mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Maça hızlı başlayan konuk ekip Samsunspor, 4'te Van Drongelen ve 19'da Cherif Ndiaye'nin golleriyle 2-0 öne geçti.
Samsun'un ikinci golünü kaydeden Cherif Ndiaye 45+5'te ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Gaziantep FK, 45+7'de Lungoyi'nin golüyle soyunma odasına giderken farkı 1'e indirdi.
İkinci yarıda baskısını iyice artıran Güneydoğu ekibi, 75'te Abena'nın golüyle skoru 2-2'ye getirdi. Kalan bölümde başka gol olmadı ve takımlar 1'er puanla sahadan ayrıldı.
Gaziantep FK bu sonuçla puanını 11'e çıkarıp 6. sıraya tırmanırken, Samsunspor ise 12 puanla 4. sırada yer aldı.