Gaziantep FK ve Adana Demirspor başkanlarının cezaları kaldırıldı!

TFF Tahkim Kurulu, yasa dışı bahis reklamı sebebiyle 'sportmenliğe aykırı hareket' maddesinden ceza alan Adana Demirspor ve Gaziantep FK başkanlarının cezalarını kaldırdı.

TFF'den yapılan açıklamada, Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor maçında sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 30 gün hak mahrumiyeti ile 200 bin lira para cezasına çarptırılan başkan Memik Yılmaz'ın itirazının incelendiği belirtildi.

Söz konusu müsabakada aynı sebeple Gaziantep FK'ye verilen 1 milyon 800 bin lira para cezasının da kaldırıldığı ve dosyanın yeniden incelenmesi için disiplin kuruluna iletildiği kaydedildi.

Eksik inceleme gerekçesiyle Memik Yılmaz'ın cezasının kaldırıldığı ve ikili yargılama sisteme gereğince dosyanın yeniden görüşülmek ve karar verilmek üzere PFDK'ye gönderildiği aktarıldı.

A.DEMİRSPOR'UN VE BAŞKANI BEDİRHAN DURAK'IN CEZALARI DA KALDIRILDI

TFF Tahkim Kurulu, Adana Demirspor'a ve kulüp başkanı Bedirhan Durak'a verilen cezaları da kaldırdı.

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Mavi-lacivertlilere Net Global Sivasspor ile yapılan müsabakada sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle verilen 1 milyon 800 bin lira para cezasının kaldırıldığı ve dosyanın yeniden görüşülmek üzere PFDK'ye gönderildiği belirtildi.

Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak'a da söz konusu maçta aynı sebeple verilen 30 gün hak mahrumiyeti ve 200 bin lira para cezasının da kaldırılarak, dosyanın yeniden incelenmesi için disiplin kuruluna iletildiği aktarıldı.