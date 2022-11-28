Şehit Teğmen Öztürkmen, son yolculuğuna uğurlandı (2)



`KIYAFETLERİMİ YOKSULLARA VERİN´

Şehit Teğmen Duabey Onur Öztürkmen´in vasiyeti olduğu öne sürülen görüntü, sosyal medyada çok kez paylaşıldı.

Öztürkmen´in vasiyetinde kıyafetlerini yoksullara dağıtılmasını istedi. Görüntülerinin üzerine yapılan seslendirmede şehit teğmenin; `´Erken ölürsem, canımdan çok sevdiğim iki, üç arkadaşım var. Beni o gece yalnız bırakmasınlar. Tüm kıyafetlerimi yoksul insanlara verin. Fakirlik nedir bilirim. Anneme sonradan söyleyin. Bu haberi kaldıramaz. Yaşayamadığım bir gençliğim var benim. Doğru düzgün gidemediğim" vasiyeti olduğu belirtildi. Şehit teğmenin vasiyeti olduğu belirtilen video sosyal medya kullanıcıları tarafından yüzlerce kez paylaşıldı.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep GAZİANTEP,(DHA)

2022-11-28 17:38:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.