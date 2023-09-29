Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanının tutukluluğuna devam kararı

GAZİANTEP'te,yerel gazete sahibi Mahmut Özkılıç'ın silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin açılan davada, yargılanan ve aralarında Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay'ın (43) da bulunduğu 6 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Gaziantep'te yayın yapan yerel bir gazetenin sahibi olan Mahmut Özkılıç, 27 Nisan 2018'de evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Özkılıç'ın yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Sadık Onur Mert, Selçuk Yiğit, İrfan Güçyetmez, Yılmaz Duman ve Mahmut Polat tutuklandı. Mahmut Öztürk'ün saldırıyı azmettirmekle suçladığı ve ifadesi alınan Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay hakkında takipsizlik kararı verildi. Gaziantep 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 21,5 yıl hapis cezasına çarptırılan sanıklardan Selçuk Yiğit, 2021 yılı eylül ayında savcılığa mektup yazarak, kendilerini azmettiren kişinin İbrahim Ay ve tutuklu sanık Sadık Onur Mert olduğunu iddia etti. Bu iddianın ardından başlatılan yeni soruşturma kapsamında İbrahim Ay, geçen yıl 28 Haziran'da gözaltına alınarak tutuklandı. İbrahim Ay ile diğer 5 tutuklu hakkında müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Gaziantep 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, bugün görülen davanın 4'üncü duruşmasında taraf avukatları ile şikayetçi Mahmut Özkılıç ile tutuklu sanıklar İbrahim Ay, Mahmut Polat, Yılmaz Duman, Selçuk Yiğit ve İrfan Güçyetmez hazır bulunurken, Sadık Onur Mert ise SEGBİS aracılığı ile katıldı.

Duruşmada ilk olarak bir önceki celsede tanık olarak dinlenemediği için hakkında zorla getirilmesi yönünde karar çıkarılan dershane sahibi Mahmut K., dinlendi. Mahmut K., dershane sahibi olduğunu ve müşteki Mahmut Kılıç'ın kendisi hakkında öğrenciler ile uygunsuz davranışlarda bulunduğu için haber yaptığını söyleyerek, "Bazı tanıdığım kişiler beni arayarak bir gazetenin benimle ilgili haber yaptığını söylediler. Ben bu kişiyi tanımıyordum, sonra telefon ile kendisini aradım. Kendisine yazdıklarının doğru olmadığını anlattım, o da haberinde ısrarcı olduğunu söyledi. Sonrasında kendisiyle görüşmedim. Salonda bulunan diğer sanıklarla da herhangi bir tanışıklığım yok" dedi.

Duruşmada söz alan sanıklar ve avukatları da önceki duruşmalardaki savunmalarını tekrarlayarak, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, davada ismi geçen bazı kişilerin dinlenmesine ve tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 19 Aralık 2023'e erteledi.

DHA-Güvenlik - Türkiye-Gaziantep - Hasan KIRMIZITAŞ

2023-09-29 15:47:07