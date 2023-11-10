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        Konteyner kentteki yangında 3 konteyner zarar gördü

        KAHRAMANMARAŞmerkezli depremin vurduğu Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, depremzedelerin yaşadığı konteynerde çıkan ve yandaki 2 konteynere sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 17:28 Güncelleme: 10.11.2023 - 17:30
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        Konteyner kentteki yangında 3 konteyner zarar gördü
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        KAHRAMANMARAŞmerkezli depremin vurduğu Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, depremzedelerin yaşadığı konteynerde çıkan ve yandaki 2 konteynere sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Nurdağı'nda depremzedelerin kaldığı Fatih Mahallesi'ndeki konteyner kentte bulunan bir konteynerde öğleden sonra bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve yanındaki 2 konteynere de sıçrayan yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. 3 konteynerde zarara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Gaziantep / Nurdağı - Kadir ÇELİK

        2023-11-10 17:18:59

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