Konteyner kentteki yangında 3 konteyner zarar gördü

KAHRAMANMARAŞmerkezli depremin vurduğu Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, depremzedelerin yaşadığı konteynerde çıkan ve yandaki 2 konteynere sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Nurdağı'nda depremzedelerin kaldığı Fatih Mahallesi'ndeki konteyner kentte bulunan bir konteynerde öğleden sonra bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve yanındaki 2 konteynere de sıçrayan yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. 3 konteynerde zarara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

DHA-Güvenlik - Türkiye-Gaziantep / Nurdağı - Kadir ÇELİK

2023-11-10 17:18:59