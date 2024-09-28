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        Bosna Hersek'te alıkonulan Deniz, memleketi Gaziantep'e geldi

        BOSNAHersek'te alıkonulduğuna dair haberler bulunan, Dışişleri Bakanlığı'nın araya girmesi ile ulaşılan Deniz Eliş (25), memleketi Gaziantep'e geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 10:57 Güncelleme: 28.09.2024 - 11:00
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        Bosna Hersek'te alıkonulan Deniz, memleketi Gaziantep'e geldi
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        BOSNAHersek'te alıkonulduğuna dair haberler bulunan, Dışişleri Bakanlığı'nın araya girmesi ile ulaşılan Deniz Eliş (25), memleketi Gaziantep'e geldi.

        Gezmek için Gaziantep'ten Bosna Hersek'e giden Deniz Eliş'in alıkonulduğuna dair haberlerin ardından Dışişleri Bakanlığı, harekete geçti. Bakanlığın sosyal medya hesabından "Bosna-Hersek'te zorla alıkonulduğuna dair haberler bulunan vatandaşımız Deniz Eliş'e bugün (26 Eylül) ulaşılmıştır. Vatandaşımızın Zagreb Büyükelçiliğimize intikali sağlanmaktadır. Konuyla ilgili hukuki süreç Zagreb Büyükelçiliğimiz, Saraybosna Büyükelçiliğimiz ve Banja Luka Başkonsolosluğumuz tarafından takip edilmekte ve vatandaşımızın ailesi bilgilendirilmektedir" açıklaması yapılırken, Zagreb Büyükelçiliği'ne getirilen Deniz Eliş'in işlemleri tamamlandı. İşlemlerinin ardından Eliş, İstanbul'dan tarifeli uçakla Gaziantep Havalimanı'na getirildi. Eliş'i, ailesi, yakınları ve CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç karşıladı. Bir süre annesi İlknur Eliş'e sarılan Deniz, ailesine ve sevdiklerine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanlığı yetkililerine teşekkür eden Eliş, "Şu an çok mutluyum. Allah kimseye yaşatmasın. Herkese çok teşekkür ederim" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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