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        Annesinin bağışladığı böbrek ile hayata tutundu

        GAZİANTEP'te 11 yıl yıldır böbrek yetmezliği rahatsızlığıyla mücadele eden Halil İbrahim Pamukçuoğlu (27), annesi Sabahat Pamukçuoğlu'ndan (53) nakledilen böbrekle sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 17:07 Güncelleme: 05.12.2024 - 17:10
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        Annesinin bağışladığı böbrek ile hayata tutundu
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        GAZİANTEP'te 11 yıl yıldır böbrek yetmezliği rahatsızlığıyla mücadele eden Halil İbrahim Pamukçuoğlu (27), annesi Sabahat Pamukçuoğlu'ndan (53) nakledilen böbrekle sağlığına kavuştu.

        Halil İbrahim Pamukçuoğlu'na 2013 yılında böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. 11 yıl boyunca takibi yapılarak ilaç tedavisi alan Pamukçuoğlu'nun böbrekleri çalışmaz hale geldi. Gaziantep Şehir Hastanesi'ne başvuran Halil İbrahim Pamukçuoğlu için annesi Sabahat Pamukçuoğlu, donör olmak istedi. Yapılan tetkiklerde dokular uyuşunca nakle karar verildi. Bir hafta önce yapılan ameliyatla Sabahat Pamukçuoğlu’nun böbreği, oğluna nakledildi. Yeniden sağlığına kavuşan Halil İbrahim Pamukçuoğlu, ameliyatı gerçekleştiren doktor ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

        'ANNEM YENİ HAYATIM İÇİN BANA YARDIMCI OLDU'

        Annesine teşekkür eden Pamukçuoğlu, "Şehir Hastanesi'nde yapılan ilk nakil hastası ben oldum. Hastanedeki doktorlar, hemşireler hepsi de alanında çok başarılı insanlar. İstediğimi yiyip içebilecek olmam beni çok mutlu ediyor. Böbreği annemden aldım. Anneme çok teşekkür ediyorum. Bir insanın vücudundan parça vermesi kolay bir şey değil. Annem yeni hayatım için bana yardımcı oldu ve böbreğini verdi" diye konuştu.

        'ÇOK MUTLU OLDUM'

        Sabahat Pamukçuoğlu ise böbreğinin oğlu için uyumlu olmasından çok mutlu olduğunu ve tüm annelerin bu konularda duyarlı davranması gerektiğini söyledi. Pamukçuoğlu, "Oğluma sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum" dedi.

        'NAKİLLER MAALESEF ÜLKEMİZDE YETERLİ DEĞİL'

        Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ilgın Türkçüoğlu, şehir hastanesi organ nakil merkezinin açıldığını ve ilk vakanın başarıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Ilgın, "Bu ameliyatta böbreği veren anne oldu. Hem böbreği veren anne hem de oğlu gayet sağlıklı şu anda. Hastanemiz birçok alanda ilklere imza atmaya devam edecek" diye konuştu.

        Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ercan Korkut, organ nakilleri için kadavra uygulamalarının artırılması gerektiğine dikkat çekerek, "Kadavradan nakiller maalesef ülkemizde yeterli değil. Nakillerin büyük çoğunluğu canlılardan yapılmakta. Kadavradan nakillerin artmasını ve bu konuda duyarlılık bekliyoruz. Hastamız bu nakille sağlığına kavuştu" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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