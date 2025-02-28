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        Sahte çeklerle 17 milyon TL'lik dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı

        GAZİANTEP ve Bursa'da sahte çek ve senetlerle 17 milyon TL'lik dolandırıcılık yapan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 11:55 Güncelleme: 28.02.2025 - 12:00
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        Sahte çeklerle 17 milyon TL'lik dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı
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        GAZİANTEP ve Bursa'da sahte çek ve senetlerle 17 milyon TL'lik dolandırıcılık yapan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

        Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte çek ve senetler ile dolandırıcılık yapan çeteye yönelik çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, F.D. liderliğinde kurulan suç örgütünün sahte çek ve senetler ile mağdurları 17 milyon TL dolandırdığını tespit etti. Gaziantep ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, çete lideri F.D. ile İ.A., Y.Ç. ve Ö.O.'yu gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 13 milyon TL değerinde senet, 15 milyon 100 bin TL değerinde çek, 12 milyon TL değerinde borç taahhütnamesi, 6 milyon 600 bin TL değerinde gayrimenkul satış sözleşmesi, 102 boş senet, 4 cep telefonu, 2 vekaletname ve kimlik fotokopileri ele geçirildi. Ayrıca şüphelilere ait 6 milyon 100 bin TL değerinde 6 araca da el konuldu.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden F.D. ve Y.Ç., tutuklanarak ceza evine konulurken, Ö.O. ve İ.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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