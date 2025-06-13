Yangında mahsur kalan yavru köpekleri jandarma kurtardı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde anız yangınında mahsur kalan 6 yavru köpek, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

İslahiye Beyler Mahallesi kırsalı Leçe mevkisinde, dün sabah ve akşam saatlerinde çıkan 2 ayrı anız yangını 6,5 saatte söndürüldü. Her iki ayrı yangında 500 dönüm anız küle döndü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, jandarma ekipleri de bölgede inceleme yaptı. Jandarma ekipleri, annelerinin yönlendirmesi ile mahsur kalan yavru köpekleri kurtarmak için seferber oldu. Ekipler, yavru köpekleri kurtardı.