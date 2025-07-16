Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında yangın

Bedirköy Mahallesi’ndeki geri dönüşüm fabrikasında, saat 15.00 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekileri ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 23 personel ve 10 araçla müdahale edilen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.