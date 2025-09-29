Habertürk
        Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen İpek defnedildi

        Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen İpek defnedildi

        GAZİANTEP'te boşanma aşamasında olduğu Said Kurt (30) tarafından pompalı tüfekle öldürülen 3 çocuk annesi İpek Kurt (24) toprağa verildi.

        Giriş: 29.09.2025 - 12:49 Güncelleme: 29.09.2025 - 12:55
        Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen İpek defnedildi
        GAZİANTEP'te boşanma aşamasında olduğu Said Kurt (30) tarafından pompalı tüfekle öldürülen 3 çocuk annesi İpek Kurt (24) toprağa verildi.

        Karşıyaka Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde Said Kurt, boşanma aşamasında olduğu ve ağabeyinin evinde kalan İpek Kurt ile karşılaştığı sokakta tartıştı. Tartışma sırasında Said Kurt, yanındaki pompalı tüfekle İpek Kurt'a ateş açtı, ardından silahla kendisini vurdu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Said Kurt'un yaşamını yitirdiği belirlenirken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan İpek Kurt da kurtarılamadı. Said Kurt ile öldürdüğü İpek Kurt'un cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeler, yakınları tarafından toprağa verildi.

