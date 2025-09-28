Gaziantep'te fuhuş operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

Adreste operasyon düzenleyen ekipler, fuhşa aracılık ve yer temini eden 2 kişiyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine merkez Şehitkamil ilçesi Pancarlı Mahallesi'ndeki masaj salonunda fuhuş yapıldığını tespit etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.