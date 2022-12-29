Gaziantep'te kuyumcu cinayetinin zanlısı kullandığı maskeden belirlendi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir kuyumcu soygununda öldürülen iş yeri sahibinin katil zanlısı, olay yerine yakın bölgede bulunan maskeden alınan DNA sonucuyla 7 yıl sonra tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 14 Eylül 2015'te Şehitkamil ilçesi Belkız Mahallesi'nde kuyumcu dükkanına giren soyguncular tarafından öldürülen Şahin Demir'in (26) katil zanlılarını yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, olayın şüphelileri F.K. ve Y.A'yı 27 Ekim'de yakaladı. Adliyeye çıkarılan zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay yerine yakın bir bölgede bunan bir maskeden alınan DNA örnekleri, incelenmesi için Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarına gönderildi.

Çıkan sonuçta maskenin 7 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı M.K. tarafından kullanıldığı ortaya çıktı.

Zanlı M.K'nin farklı bir yağma suçundan şu an cezaevinde bulunduğu belirtildi.







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