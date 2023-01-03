Gaziantep'in geleneksel lezzetleri farklı pişirme tekniği ve modern sunumla ödül getirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'in geleneksel lezzetleri farklı pişirme tekniği ve modern sunumla ödül getirdi

AA

Gaziantep'in geleneksel lezzetleri farklı pişirme tekniği ve modern sunumla ödül getirdi

GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - UNESCO'nun gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Gaziantep'teki teknik lisenin öğrencileri, geleneksel lezzetleri farklı pişirme tekniği ve modern sunumla birleştirerek ödül kazandı.

Şahinbey ilçesindeki Şehit Karayılan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Aşçılık Bölümünde eğitim alan öğrenciler, yöresel lezzetleri modernize edip farklı pişirme tekniğiyle (füzyon) sunum yapmayı denedi.

Öğrenciler, öğretmenlerinin de desteğiyle Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) ve Dünya Şefler Birliği'nce (WACS) 23-25 Aralık tarihlerinde düzenlenen "19. Uluslararası Gastronomi Festivali Mutfak Günleri Yemek Yarışması"na katıldı.

Bu kapsamda vanilya ve vişne soslu Antepia tatlısı, baklava sufle (fıstık şelale), kuzu lokum yemeği, zeytin böreği ile pirpirim meze, çir aşı, firik risotto yapımıyla birincilik elde ederek altın madalya kazanan öğrenciler, safran soslu somon, dana şal, elma kebabı, ekşili ayvalı taraklık yemeğiyle de gümüş madalyanın sahibi oldu.

Okulun Yiyecek İçecek Alanı Aşçılık ve Gastronomi Öğretmeni Fatma Alperen, AA muhabirine, Gaziantep'in gastronomi kenti olduğunu hatırlatarak, özel okul niteliğindeki okullarında yetişen öğrencilerin mezun olur olmaz iş imkanı bulduğunu dile getirdi.

İstanbul'da düzenlenen yarışmada 54 ülkeden 1500 katılımcının yarıştığını anlatan Alperen, kentin yöresel lezzetlerini farklı pişirme tekniğiyle hazırlayıp sunduklarını söyledi.

Yarışmada Gaziantep mutfağına ilginin yoğun olduğunu vurgulayan Alperen, şunları kaydetti:

"Gastronomi artık yenilik istiyor. Bu kentin inanılmaz bir ticari zekası var. Bu kent nohut dürümünü ticarileştirmiş bir zekaya sahip. Biz hem takdir ediyor hem de bunu nasıl geliştiririz diye çalışıyoruz. Aldığımız tüm madalyalar, kentin yöresel lezzetlerinin revize edilmiş haliydi. Yıl içinde öğrencilerden gelen fikirlerin üzerine ne koyarız diye her şeyi deniyoruz. Mesela elma kebabı yaptık. Modern pişirme tekniği ve modern tabaklarda sunduk. Gaziantep yöresel lezzetlerini farklı yöntem ve tekniklerle bir araya getirip gastronomi bilimi tabanında uluslararası alana nasıl açılabiliriz bunun sonuçların arıyoruz. Dünya artık buna evrilmiş durumda. İnsanlar alışılagelmiş lezzetleri farklı bir teknikle tekrar yemek istiyor. Biz bu işi öğrencilere öğretiyoruz. Öğrencileri şimdiden yeni lezzetler bulmaları için motive ediyoruz. Onların başarısı bizi çok mutlu ediyor."

- "Yeni nesil lezzetlerin daha çok tuttuğu döneme giriyoruz"

Yarışmada altın madalya kazanan okulun 12. sınıf öğrencisi Hasan Hüseyin Koca, devlet okulu olmasına rağmen kendilerini özel bir kurstaymış gibi hissettiklerini belirtti.

Öğretmenlerinden sürekli yeni lezzetler yapmayı öğrendiklerini anlatan Kaca, şöyle devam etti:

"Sürekli yenilik peşindeyiz. Örneğin zeytinli böreği, un hamurundan yapmak yerine krep hamurundan yapıyoruz. Bu yeni nesil bir teknik. Yöresel lezzeti yeni bir tarzla sunuyoruz. Yöresellikten artık yeniliğe açık bir döneme geçiyoruz. Yeni nesil lezzetlerin daha çok tuttuğu döneme giriyoruz. Biz de buna inandığımız için bunları deniyoruz. Yöresel ve yeniliği seven insanlara ikisini birleştirip sunuyoruz. Öğretmenlerimizin istedikleri şeyin temeli bu."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 5 şüpheli ...
Güneydoğu'dan 2022'de 12 milyar doları aşkın ihracat yapıldı
YEREL HABERLER Güneydoğu'dan 2022'de 12 milyar doları aşkın ihracat ...
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep FK, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Gaziantep FK, Başakşehir maçının hazırlıklarını ...
Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Gaziray Tüneli'nin üstüne park yapılıyor
YEREL HABERLER Gaziray Tüneli'nin üstüne park yapılıyor
Gaziantep'ten 2022 yılında 10,5 milyar dolarlık ihracat
YEREL HABERLER Gaziantep'ten 2022 yılında 10,5 milyar dolarlık ...
Türk halıcılardan 2022'de 2 milyar 755 milyon dolarlık ihracat
YEREL HABERLER Türk halıcılardan 2022'de 2 milyar 755 milyon ...
68 yıllık evli çift, 24 saat arayla yaşamlarını yitirdi
YEREL HABERLER 68 yıllık evli çift, 24 saat arayla yaşamlarını ...
Gaziantep'te devrilen otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Gaziantep'te devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep FK, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Gaziantep FK, Başakşehir maçının hazırlıklarına ...
Gaziantep'te 3 kişinin öldüğü muhtarlık kavgasıyla ilgili aranan firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 3 kişinin öldüğü muhtarlık kavgasıyla ...
(Görüntülü) GAZİANTEP&#039;TE YENİ YILA SİLAH SESLERİYLE GİRİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) GAZİANTEP'TE YENİ YILA SİLAH ...
(Görüntülü) GAZİANTEP&#039;TE YENİ YIL HALAYLARLA KUTLANDI, KENTİN İLK BEBEĞİNE &#039;FATMA ASEL&#039; İSMİ VERİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) GAZİANTEP'TE YENİ YIL HALAYLARLA ...
GAZİANTEP'TE YENİ YIL HALAYLARLA KUTLANDI, KENTİN İLK BEBEĞİNE 'FATMA ASEL' İSMİ VERİLDİ
YEREL HABERLER GAZİANTEP'TE YENİ YIL HALAYLARLA KUTLANDI, KENTİN İLK ...
Gaziantep'te yeni yıl halaylarla kutlandı, kentin ilk bebeğine 'Fatma Asel' ismi verildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te yeni yıl halaylarla kutlandı, kentin ilk ...
Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da yılın ilk bebekleri dünyaya geldi
YEREL HABERLER Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da yılın ilk ...
Gaziantep'te yeni yıla silah sesleriyle girildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te yeni yıla silah sesleriyle girildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.