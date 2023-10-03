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        Nizip Belediyesi'nden çölyak hastalarına gluntensiz gıda desteği

        Nizip Belediyesi'nin çölyak hastaları için başlattığı glutensiz gıda yardımı devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 14:00 Güncelleme: 03.10.2023 - 14:01
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        Nizip Belediyesi'nden çölyak hastalarına gluntensiz gıda desteği
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        Nizip Belediyesi'nin çölyak hastaları için başlattığı glutensiz gıda yardımı devam ediyor.

        Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen programda, glutensiz gıdalarla beslenmek zorunda olan vatandaşlara desteği sağladıklarını söyledi.

        Nizip Belediyesinin her alanda vatandaşının yanında olduğunu ifade eden Sarı, "Glutensiz gıdaların temininde zorluklar var. Biz de bu aşamada Nizip Belediyesi olarak ilçemizdeki çölyak hastası vatandaşlarımıza destek olalım istedik ve bu çalışmayı başlatarak belirlediğimiz ailelere aylık olarak düzenli bir şekilde glütensiz gıda yardımında bulunuyoruz." dedi.

        Kendileri ve çocukları için hazırlanan paketleri alan vatandaşlar Belediye Başkanı Mehmet Sarı'ya teşekkür etti.

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