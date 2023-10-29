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        Gaziantep'in ilçelerinde Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları

        Gaziantep'in Nizip ve İslahiye ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 16:12 Güncelleme: 29.10.2023 - 16:12
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        Gaziantep'in ilçelerinde Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları
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        Gaziantep'in Nizip ve İslahiye ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

        Nizip ilçesinde Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, buradaki konuşmasında, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamalarının gururunu ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

        Şiirlerin okunması, tekvando ve halk oyunları gösteri ile devam eden programda, Nizip Belediyesi sponsorluğunda çeşitli dallarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        - İslahiye

        İslahiye ilçesindeki Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Kaymakam Mehmet Soylu, Garnizon Komutanı Albay Sinan Uyar, Belediye Başkanı Kemal Vural ve vatandaşlar katıldı.

        Soylu, törende günün anlam ve önemini ilişkin konuştu.

        Konuşmanın ardından öğrenciler şiir okudu ve askeri geçiş töreni yapıldı.

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