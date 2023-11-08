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        Gaziantep'te yorgun merminin isabet ettiği çocuk öldü

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaralanan 6 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 13:28 Güncelleme: 08.11.2023 - 13:43
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        Gaziantep'te yorgun merminin isabet ettiği çocuk öldü
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        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaralanan 6 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Tuğrul Fırat Gökalp'ın (6) kafasına, 29 Ekim'de Dumlupınar Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynadığı sırada yorgun mermi isabet etti.

        İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı Gökalp'ı kentteki özel bir hastaneye kaldırdı.

        Küçük çocuk, tedavisi sırasında kurtarılamadı.

        Gökalp'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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