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        Gaziantep'te sahte plaka yapanlara yönelik operasyonda 5 zanlı yakalandı

        Gaziantep'te sahte plaka yapanlara yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 17:09 Güncelleme: 21.05.2024 - 17:09
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        Gaziantep'te sahte plaka yapanlara yönelik operasyonda 5 zanlı yakalandı
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        Gaziantep'te sahte plaka yapanlara yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sahte plaka yapanlara yönelik 3 iş yeri ve 2 depoya operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramada 180 basılı plaka, 722 boş plaka levhası, 500 harf ve rakam kalıbı, 80 plakalık, 33 metal baskı kalıbı, 4 plaka boya makinesi, 1 mühür makinesi ve taklit mühür, 3 motor markasını değiştirmeye yarayan mühür ve 1 plaka basım makinesi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyette götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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