AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı! Beyaz örtü nerelerde bekleniyor?

AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı geldi. AKOM'dan yapılan açıklamada, "Kar yağışının öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırması, Avrupa yakası boğaz çevresi ile Anadolu yakası genelinde aralıklarla kuvvetli şekilde etkili olması beklenirken, sıcaklıkların -1 ilâ 3 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.

CUMA SABAHI İÇİN BUZLANMA UYARISI

Kar yağışının akşam saatlerinden (18.00) itibaren etkisini kaybedeceği, ancak buzlanma ve don hadiselerinin cuma günü sabah saatlerine kadar risk teşkil etmeye devam edeceği öngörülmektedir" denildi.

ÖZTEL: LAPA LAPA KAR YAĞABİLİR

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'a kar geliyor. Gelecek saatlerde Boğaziçi çevresi dahil şehirde pek çok ilçede lapa lapa yağabilir. Araç üstlerinden sıyırmak sureti ile kar topu dahi oynanabilir. Meteoroloji yeni yılda da hizmetinizde.

İstanbul’a kar geliyor :) ❄️

Gelecek saatlerde Boğaziçi çevresi dahil şehirde pek çok ilçede lapa lapa yağabilir.

Araç üstlerinden sıyırmak sureti ile kar topu dahi oynanabilir.

Meteoroloji yeni yılda da hizmetinizde. — Hüseyin Öztel (@huseyinoztel) January 1, 2026

"ACİL DURUM DIŞINDA DIŞARI ÇIKMAYIN"

Kar yağışı Kuzey Anadolu Otoyolu'nu beyazlatmaya geliyor, hava buz yollar riskli. Bu yolda batıdan doğuya kar nedeniyle ulaşım aksar, gelecek 2 ila 4 saat acil durumlar dışında çıkmamak iyi olur" dedi.

Kar yağışı Kuzey Anadolu Otoyolu’nu beyazlatmaya geliyor, hava buz yollar riskli. Bu yolda batıdan doğuya kar nedeniyle ulaşım aksar, gelecek 2 ila 4 saat acil durumlar dışında çıkmamak iyi olur. ❄️ — Hüseyin Öztel (@huseyinoztel) January 1, 2026

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Denizli, Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ KAR BEKLENEN KENTLERİMİZ Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. REKLAM ÇIĞ RİSKİNE KARŞI UYARI İç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerde kuzeyli yönlerden, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Marmara, Güney Ege kıyıları, Akdeniz kıyıları, Orta Karadeniz kıyıları ve İç Anadolu'nun güneyinde kuzeyli, Doğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. İLLERİMİZDE HAVA DURUMU Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: -3, Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı İSTANBUL: 3, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuzey ve doğusu aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı İZMİR: 6, Parçalı ve az bulutlu BURSA: 1, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı REKLAM KOCAELİ: 2, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı ÇANAKKALE: 4, Parçalı bulutlu KIRKLARELİ: 2, Parçalı bulutlu A.KARAHİSAR: -4, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı DENİZLİ: 3, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı MUĞLA: 4, Parçalı ve az bulutlu ADANA: 13, Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı ANTALYA: 12, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu HATAY: 8, Çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ISPARTA: 1, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı ESKİŞEHİR: -4, Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı KAYSERİ: -1, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı KONYA: 0, Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı REKLAM BOLU: -4, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı DÜZCE: 0, Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı ZONGULDAK: 1, Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı AMASYA: 0, Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı SİNOP: 5, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı SAMSUN: 4, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı TRABZON: 4, Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı RİZE: 4, Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı ERZURUM: -2, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı