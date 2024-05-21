Gaziantep'te "Hayata Renk Kat" resim sergisi açıldı

Belediye Başkan Yardımcısı Arkın Bereketoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, sergi ve etkinlikleri artırmayı düşündüklerini belirterek, kursiyerlerin eğitim gördüğü mekanları geliştireceklerini dile getirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil Sanat Galerisi'nde açılan sergide 45 kadının 7 ayda resmettiği 203 yağlıboya eseri yer alıyor.

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