Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Coulson-Sinclair'den Gaziantep'e ziyaret

        Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Zoe Coulson-Sinclair ve beraberindeki heyet, 6 Şubat 2023'de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören Gaziantep'in İslahiye ilçesini ziyaret etti.​​​​​​​

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 16:08 Güncelleme: 21.05.2024 - 16:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Coulson-Sinclair'den Gaziantep'e ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Zoe Coulson-Sinclair ve beraberindeki heyet, 6 Şubat 2023'de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören Gaziantep'in İslahiye ilçesini ziyaret etti.​​​​​​​

        Coulson-Sinclair ve beraberindeki heyet, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu tarafından karşılandı.

        Büyükelçi ve beraberindeki heyet, Yeni Zelanda Büyükelçiliği tarafından gönderilen fon kapsamında Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı'nın yaptığı çalışmaları yerinde inceledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Akıllara kazınmıştı! Acı haber geldi
        Akıllara kazınmıştı! Acı haber geldi
        Kontrolden çıktı, dondurma dolabının üzerine çıktı!
        Kontrolden çıktı, dondurma dolabının üzerine çıktı!
        Helikopterin enkazın bulunduğu anın görüntüleri ortaya çıktı
        Helikopterin enkazın bulunduğu anın görüntüleri ortaya çıktı
        Baraj gölüne düşen paraşütçüyü kurtarmak istedi! Boğulma anı kamerada!
        Baraj gölüne düşen paraşütçüyü kurtarmak istedi! Boğulma anı kamerada!
        Okuldaki ek ders yolsuzluğu iddiasına soruşturma başlatıldı!
        Okuldaki ek ders yolsuzluğu iddiasına soruşturma başlatıldı!
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Semiha ölüme itilmiş! Uçurumdan düşen kadının ölümü cinayet çıktı
        Semiha ölüme itilmiş! Uçurumdan düşen kadının ölümü cinayet çıktı
        Süper Lig'de 37. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 37. haftanın panoraması!
        İfadeye çağrılacaklar belli oldu!
        İfadeye çağrılacaklar belli oldu!
        "Serenay'a bayılıyorum"
        "Serenay'a bayılıyorum"
        Reisi için Tebriz'de tören
        Reisi için Tebriz'de tören
        Dünyaya nasıl yayıldılar?
        Dünyaya nasıl yayıldılar?
        Londra-Singapur uçağı türbülansa girdi: 1 ölü
        Londra-Singapur uçağı türbülansa girdi: 1 ölü
        Kadınların girmesi yasak olan Aynoroz adası!
        Kadınların girmesi yasak olan Aynoroz adası!
        Feci kaza! Köpeği ezmemek için 4 genç öldü!
        Feci kaza! Köpeği ezmemek için 4 genç öldü!
        Kartal'ın deplasmanda bileği bükülmedi!
        Kartal'ın deplasmanda bileği bükülmedi!
        "Çok ayıp buluyorum"
        "Çok ayıp buluyorum"
        Modern ebeveynlerin takıntıları
        Modern ebeveynlerin takıntıları
        Tılsımlı madalyon ne anlatıyor?
        Tılsımlı madalyon ne anlatıyor?
        ABD'de bir kişi acı cips yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Acı biber öldürür mü?
        ABD'de bir kişi acı cips yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Acı biber öldürür mü?

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta uçurtma şenliği düzenlendi
        Kahramanmaraş'ta uçurtma şenliği düzenlendi
        Gaziantep'te bir vatandaşın şehitliğe saygısı güvenlik kamerasında
        Gaziantep'te bir vatandaşın şehitliğe saygısı güvenlik kamerasında
        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu bahar konseri verdi
        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu bahar konseri verdi
        Gaziantep'te "Hayata Renk Kat" resim sergisi açıldı
        Gaziantep'te "Hayata Renk Kat" resim sergisi açıldı
        Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz'dan Pendikspor maçı açıklaması:
        Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz'dan Pendikspor maçı açıklaması:
        Gaziantep'te jandarma minik misafirlerini ağırladı
        Gaziantep'te jandarma minik misafirlerini ağırladı