Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Coulson-Sinclair'den Gaziantep'e ziyaret

Büyükelçi ve beraberindeki heyet, Yeni Zelanda Büyükelçiliği tarafından gönderilen fon kapsamında Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı'nın yaptığı çalışmaları yerinde inceledi.

Coulson-Sinclair ve beraberindeki heyet, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu tarafından karşılandı.

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