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        Kahramanmaraş'ta uçurtma şenliği düzenlendi

        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta uçurtma şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 15:12 Güncelleme: 21.05.2024 - 15:12
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        Kahramanmaraş'ta uçurtma şenliği düzenlendi
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        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta uçurtma şenliği düzenlendi.

        Umut Yıldızı İnsani Yardım Derneği, Türkiye Kalkınma Vakfı, Gaziantep Kent Konseyi ve Gaziantep Folklor Kulübü Tiyatro ekibi gönüllülerinin Türkoğlu ilçesine bağlı Şekeroba Mahallesi'ndeki depremzede çocukların eğlenmesi amacıyla düzenlediği şenliğe 700 civarında çocuk katıldı.

        Çocuklar uçurtma ucurmanın yanı sıra etkinlikteki farklı atölyelerde boyama ve bilimsel çalışmalar yaptı, çeşitli gösterileri izleyerek doyasıya eğlendi.

        Organizatör Hüseyin Köşker, gazetecilere, depremin ardından bölgedeki çocukları eğlendirmek için etkinlik düzenlediklerini söyledi.

        Çocukların etkinlikte eğlenceli anlar yaşadığını ifade eden Köşker, şunları kaydetti:

        "Bölgemizde büyük bir afet yaşandı ve etkileri devam ediyor. En büyük etkileri ise çocukların üzerinde oluştu, Biz de birçok dernek ve kuruluş bir araya gelerek çocukların o günleri unutması ve günlük yaşamlarına renk katmayı amaçladık. Gönüllü arkadaşlarımızla çocukların kalplerine dokunmak için Şekeroba kasabasında buluştuk. İnşallah gücümüz yettikçe etkinliği geleneksel hale getirip çocukların hayatlarında yer edinmeyi arzuluyoruz."

        Etkinliğe çevre illerden çocuklar da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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