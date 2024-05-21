Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu bahar konseri verdi

Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu bahar konseri gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şehir Tiyatrosu Onat Kutlar Sahnesi'nde düzenlenen konserde, Türk halk müziğinin birçok eseri seslendirildi.

Yaşar Seçkin'in şefliğindeki koro müzikseverlerin beğenisini topladı.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Feray Yılmaz, konserin ardından Seçkin'e çiçek verdi.

Yılmaz, buradaki konuşmasında, "Çok güzel bir performanstı. Hepimiz de eşlik etti. Bütün koroyu tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.