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        Gaziantep'te yakalanan düzensiz göçmen sınır dışı edilecek

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 1 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 13:50 Güncelleme: 12.11.2023 - 13:50
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        Gaziantep'te yakalanan düzensiz göçmen sınır dışı edilecek
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 1 düzensiz göçmen yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Nurdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yol emniyet ve kontrol uygulaması gerçekleştirdi.

        Ekipler, bir yolcu otobüsünde yapılan kontrolde Suriye uyruklu bir kişinin kimlik belgesi olmadığını ve ülkeye 7 gün önce yasa dışı yollarla girdiğini tespit etti.

        Düzensiz göçmen işlemlerin ardından sınır dışı edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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