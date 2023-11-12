Gaziantep'te yakalanan düzensiz göçmen sınır dışı edilecek
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 1 düzensiz göçmen yakalandı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 1 düzensiz göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Nurdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yol emniyet ve kontrol uygulaması gerçekleştirdi.
Ekipler, bir yolcu otobüsünde yapılan kontrolde Suriye uyruklu bir kişinin kimlik belgesi olmadığını ve ülkeye 7 gün önce yasa dışı yollarla girdiğini tespit etti.
Düzensiz göçmen işlemlerin ardından sınır dışı edilecek.
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