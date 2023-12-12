Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Yusuf Yaylabaş (24), otomobiliyle ilerlediği İncilikaya Mahallesi'nde, kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, birçok kurşunun isabet ettiği Yaylabaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaylabaş'ın cenazesi Adil Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.

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