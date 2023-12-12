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        Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

        Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 12:11 Güncelleme: 12.12.2023 - 12:11
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        Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
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        Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

        Yusuf Yaylabaş (24), otomobiliyle ilerlediği İncilikaya Mahallesi'nde, kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Ekipler, birçok kurşunun isabet ettiği Yaylabaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Yaylabaş'ın cenazesi Adil Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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