Gaziantep'te ambalaj fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir ambalaj fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir ambalaj fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
5. OSB'deki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
İtfaiye ekiplerinin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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