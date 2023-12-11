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        Gaziantep'te ambalaj fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

        Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir ambalaj fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 20:36 Güncelleme: 11.12.2023 - 20:36
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        Gaziantep'te ambalaj fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir ambalaj fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

        5. OSB'deki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

        İtfaiye ekiplerinin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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