Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi yakalandı

Gaziantep'te 2 motosiklet ve elektrikli bisiklet çalan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 2 motosiklet ve elektrikli bisiklet çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlığı gerçekleştiren şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.