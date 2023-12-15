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        Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi yakalandı

        Gaziantep'te 2 motosiklet ve elektrikli bisiklet çalan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 11:41 Güncelleme: 15.12.2023 - 11:41
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        Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi yakalandı
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        Gaziantep'te 2 motosiklet ve elektrikli bisiklet çalan şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 2 motosiklet ve elektrikli bisiklet çalınması üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, hırsızlığı gerçekleştiren şüpheliyi gözaltına aldı.

        Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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