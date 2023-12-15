Gaziantep'te cinayet zanlısı operasyonla yakalandı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde cinayet ve farklı suçlardan aranan şüpheli, operasyonla gözaltına alındı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde cinayet ve farklı suçlardan aranan şüpheli, operasyonla gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kasten adam öldürme", "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" "silahlı tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından aranan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Polis, 4 farklı adrese düzenledikleri operasyonda, şüpheli S.F.A'yı yakaladı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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