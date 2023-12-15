Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te cinayet zanlısı operasyonla yakalandı

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde cinayet ve farklı suçlardan aranan şüpheli, operasyonla gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 14:28 Güncelleme: 15.12.2023 - 14:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te cinayet zanlısı operasyonla yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde cinayet ve farklı suçlardan aranan şüpheli, operasyonla gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kasten adam öldürme", "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" "silahlı tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından aranan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Polis, 4 farklı adrese düzenledikleri operasyonda, şüpheli S.F.A'yı yakaladı.

        Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı
        Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı
        Putin Putin'e karşı
        Putin Putin'e karşı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Kan donduran cinayet! Ölüp ölmediğini kontrol etmiş!
        Kan donduran cinayet! Ölüp ölmediğini kontrol etmiş!
        En az ve en çok konut satılan şehirler
        En az ve en çok konut satılan şehirler
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Hafta sonu 2 bölgede fırtına!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Hafta sonu 2 bölgede fırtına!
        Dünyanın en iyi lezzetleri sıralandı
        Dünyanın en iyi lezzetleri sıralandı
        İki tren çarpıştı, 515 kişi yaralandı!
        İki tren çarpıştı, 515 kişi yaralandı!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        Patronunun boğazını kesmişti! Vahşeti anlattı!
        Patronunun boğazını kesmişti! Vahşeti anlattı!
        Cezaevinde 'kaybolan' Rus muhalif Navalny nerede?
        Cezaevinde 'kaybolan' Rus muhalif Navalny nerede?
        En iyi 100 şehir açıklandı
        En iyi 100 şehir açıklandı
        Arda Turan Seçil Erzan’dan liste istemişti... İşte o liste!
        Arda Turan Seçil Erzan’dan liste istemişti... İşte o liste!
        "Kariyer sezonunu oynuyor"
        "Kariyer sezonunu oynuyor"
        3 çocuk annesi evinde vurularak can verdi! Karşı dairedeki 'oyun' öldürdü!
        3 çocuk annesi evinde vurularak can verdi! Karşı dairedeki 'oyun' öldürdü!
        Konut satışlarında sert düşüş
        Konut satışlarında sert düşüş
        Beşiktaş'ta kadro dışı karmaşası!
        Beşiktaş'ta kadro dışı karmaşası!
        Gün geçtikçe artıyor! Öfke patlamalarının kurbanı olmayın
        Gün geçtikçe artıyor! Öfke patlamalarının kurbanı olmayın
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi yakalandı
        Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi yakalandı
        Gaziantep'te spor yatırımları, kulüp ve sporcu sayısını arttırdı
        Gaziantep'te spor yatırımları, kulüp ve sporcu sayısını arttırdı
        Gaziantep FK, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep FK, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep'te düzenlenen sahte ve kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli yakalan...
        Gaziantep'te düzenlenen sahte ve kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli yakalan...
        Gaziantep'te II. Uluslararası Göç Çalışmaları Sempozyumu başladı
        Gaziantep'te II. Uluslararası Göç Çalışmaları Sempozyumu başladı
        Depremzede Eylül, Nizip Belediye Başkanı'nı ziyaret etti
        Depremzede Eylül, Nizip Belediye Başkanı'nı ziyaret etti