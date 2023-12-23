Şehit Uzman Çavuş İyem'in Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi verildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem'in Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi verildi.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem'in Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi verildi.
Şehit İyem'in (25) merkez Şehitkamil ilçesi Eyüpsultan Mahallesi'nde yaşayan annesi Ayişe ve babası Mehmet İyem'e acı haberi yetkililer ulaştırdı.
Şehidin 8 kardeşten biri ve bekar olduğu öğrenildi.
Şehit İyem'in cenazesinin, Gaziantep'te toprağa verileceği belirtildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.