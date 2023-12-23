Şehit Uzman Çavuş İyem'in Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi verildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem'in Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi verildi.

Şehit İyem'in (25) merkez Şehitkamil ilçesi Eyüpsultan Mahallesi'nde yaşayan annesi Ayişe ve babası Mehmet İyem'e acı haberi yetkililer ulaştırdı.

Şehidin 8 kardeşten biri ve bekar olduğu öğrenildi.

Şehit İyem'in cenazesinin, Gaziantep'te toprağa verileceği belirtildi.