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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Şahin'den Gaziantep'in kurtuluşunun 102'inci yıl dönümü mesajı

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 25 Aralık Gaziantep'in kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 12:46 Güncelleme: 23.12.2023 - 12:46
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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Şahin'den Gaziantep'in kurtuluşunun 102'inci yıl dönümü mesajı
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        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 25 Aralık Gaziantep'in kurtuluşunun 102’nci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

        Şahin mesajında, bugünün gazilik onuruna layık olan bir şehrin asil direnişinin, inanç ve cesaretiyle, azim ve kahramanlığıyla tarihteki en şanlı destanın yazıldığı gün olduğunu belirtti.

        Kazanılan destanın şehrin kendi mücadelesiyle kazandığı bir destan olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

        "Ayıntap, şanlı tarihimizde adını ikinci bir Plevne olarak altın harflerle yazdırmış bir şehirdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Ben Gazianteplilerin gözlerinden nasıl öpmem. Çünkü onlar sadece Gaziantep'i değil tüm vatanı kurtardılar.' diyerek Gazi şehrimizde verilen destansı mücadelenin önemini vurgulamıştır."

        Gaziantep'in kurtuluş mücadelesinden ilham alarak ülke ve millet için çok çalışmaya devam edeceklerini aktaran Şahin, "Al bayrağımızın göklerde özgürce dalgalanması için gerektiğinde canımızı vermekten kaçınmadan, bize bırakılan mirasa, kutsal emanetimize sahip çıkacağız. Birliğimizden, dirliğimizden taviz vermeden geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz. Antep'i Gaziantep yapan atalarımız ile gurur duyduğumu ifade ederek, başta Antep direnişinde can vermiş aziz şehitlerimiz olmak üzere bu toprakları kanları ile vatan yapan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazi şehirli tüm hemşerilerimin 25 Aralık Kurtuluş Bayramı'nı kutluyor, sevgi ve saygılar sunuyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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